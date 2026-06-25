二手短炒個案頻現 SIERRA SEA僅4個月賺58萬

二手市場交投持續活躍，市場屢現短炒（持貨1年或以下）獲利個案，其中，西沙新入伙盤SIERRA SEA一個細戶458萬易手，持貨僅4個月即賺14.5%；而天水圍栢慧豪園有投資者持貨短短3個月賺53.8萬離場。

美聯分行高級分區營業經理丘仲文表示，西沙SIERRA SEA 1A期5座低層G室，面積約301方呎，屬1房間隔，享內園景觀，單位叫價470萬放售，議價後減價12萬，以458萬成交，呎價約15216元。據了解，原業主於今年2月以約400萬購入物業，持貨短短4個月沽出，帳面獲利約58萬，升值約14.5%。

SIERRA SEA 1A期5座低層G室，以458萬成交。

栢慧豪園3個月升值近10%

中原副分區營業經理何家樂指，天水圍栢慧豪園1座高層F室，面積568方呎的3房單位，叫價約638萬放售，獲上車客議價後以616.8萬購入，呎價10859元。據了解，原業主為投資者在今年3月以563萬購入上址，持貨約3個月易手，帳面獲利53.8萬或9.6%。

天水圍栢慧豪園1座高層F室，上車客購入後持貨約3個月易手，獲利53.8萬。

另邊廂，有退休人士「Full pay」買樓，中原分行資深分區營業經理周雪雯說，粉嶺ONE INNOVALE A座高層10室，面積309方呎的1房間隔，開價約448萬放售，議價後以440萬易手，呎價14239元。周氏指，新買家為退休人士，見放盤價錢合理，故以「Full pay」形式購入自住。據了解，原業主則於2022年以463萬購入，持貨約4年易手，帳面蝕23萬或5%。

在租金持續上升之際，亦吸引不少投資者買樓收租，中原分行副分區營業經理鄭應強表示，沙田第一城48座中層G室，面積304方呎，2房間隔，開價約490萬，議價後連租約以480萬易主，呎價15789元。

據悉，新買家為投資者，購入單位收租，單位市值月租約1.5萬，買家可於租約完後以相若價錢租出，料可享約3.8厘租金回報。原業主於1998年以125萬購入，持貨28年易手，帳面獲利約355萬或2.8倍。

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