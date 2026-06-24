資深投資者「阿爺」吳鎮科半億沽尖沙咀舖 持貨36年賺租兼回本

資深投資者連環去貨，在地產界有「阿爺」之稱的資深投資者吳鎮科及相關人士，剛沽出尖沙咀彌敦道旺段一個舖位，作價接近5000萬，吳鎮科家族近年連環沽貨，包括天后及尖沙咀全幢商廈套現逾15億。

呎價近5萬 回報4.3厘

上述沽售的舖位為彌敦道27至33號良士大廈地下A2號舖，建築面積約1000方呎，呎價接近5萬，現時由「余仁堂藥粧」承租，月租約18萬，租期至2028年2月，新買家料回報高達 4.32 厘。

資深投資者吳鎮科。

吳鎮科早於 1990 年以3000萬購入該核心地段舖位，經過長達36年穩定收租，物業早已全數回本，如今「一次過」套現半億資金，展現「以時間換取資產增值」的老牌眼光。

連環沽貨套現15億

吳鎮科家族近年頻頻沽售商廈，去年11月，尖沙咀堪富利士道1至2A 號的全新全幢銀座式商廈，當時透過舊樓併購、統一業權後重建而成，該項目於2023年未落成時，曾高調叫價25億，其後因應商廈市道回落，截標估值下調至約16.8億。最終以約 7.9 億易手，總建築面積約58591方呎，呎價約1.35萬。買家為大新銀行王守業家族，同樣為老牌家族，預計購入物業自用兼長線投資。

另外，該家族亦於去年5月沽售天后全幢銀座式商廈，涉及電氣道54至58號「亨環．天后（PARK AURA）」，總樓面約52973平方呎，該廈放售時較低調，最初叫價8至9億，最終以6.8億易手，呎價約1.28萬。買家背景實力雄厚，為內地知名企業家、美圖公司投資者蔡文勝，購入物業將用作發展高科技用途。

雖然上述商廈最終成交價與商廈高峰期動輒呎價2至3萬，有相當的落差，但在目前商廈空置率高企、市場「現金為王」環境下打折去貨，一次過套現逾15億現金，展現了「資金回籠的效率」。