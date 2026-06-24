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屋苑連錄投資客承接 Imperial Kennedy1550萬沽

樓市動向
更新時間：11:41 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:41 2026-06-24 HKT

住宅租金趨勢向上，吸引投資客入市轉趨積極。中原分行副分區營業經理吳炳朝表示，堅尼地城Imperial Kennedy高層A室，面積622方呎，最新連租約以1550萬成交，呎價約24920元，屬於市價水平。

吳炳朝又表示，新買家為內地投資客，看好屋苑鄰近大學及中上環商業區，遂決定購入作收租之用，按單位月租3萬計算，租金回報率約2.3厘。據了解，原業主於2013年以1521萬購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利29萬，期內單位升值約2%。

薄扶林道63 Pokfulam連租約730萬沽

美聯分行營業經理楊子翹表示，薄扶林道63 Pokfulam 1座中層A室，面積305方呎，1房間隔，新近連租約以730萬易手，呎價約23934元，屬市價成交，按單位月租約2.15萬計算，租金回報率逾3.5厘。原業主於2018年樓花期斥資約945萬購入單位。

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