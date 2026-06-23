新地天水圍「新界版apm」項目變陣 申商住發展 建1140伙單位 商業樓面大減65%

新地早於2021年以逾19.74億完成補地價的元朗橋頭圍，當年銳意打造天水圍「新界版apm」，最新變陣向城規會遞交新發展方案，申請作商住發展，以提供1140伙住宅單位，商業樓面大減65%至30萬方呎，預計2030年落成。

新地元朗橋頭圍最新項目規劃圖，地盤面積約10.7萬方呎。

上述項目現時屬「商業(2)」地帶，申請混合用途發展（擬議分層住宅連准許的商業用途），並略為放寬建築物高度限制。

項目地盤面積約10.7萬方呎，住宅部分以地積比5.2倍發展，以興建2幢38層高分層住宅，以提供1140伙，平均每戶單位面積約488方呎，涉及可建總樓面約55.65萬方呎。

新地元朗橋頭圍項目概念圖。

另外，商業樓面方面，以地積比2.8倍發展，以興建1幢17層高商廈，基座設有5層高商場，涉約10萬方呎，較舊方案縮水約80%，而寫字樓樓面涉20萬方呎，較舊方案減少約40%，商業部分可建總樓面約30萬方呎，較舊方案減少65%。

新地元朗橋頭圍項目概念圖。

資料顯示，該項目早於2022年7月已獲屋宇署批則，當年獲批建1幢28層高商廈，另有3層地庫，涉及85.6萬方呎。