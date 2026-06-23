Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新地天水圍「新界版apm」項目變陣 申商住發展 建1140伙單位 商業樓面大減65%

樓市動向
更新時間：15:20 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-23 HKT

新地早於2021年以逾19.74億完成補地價的元朗橋頭圍，當年銳意打造天水圍「新界版apm」，最新變陣向城規會遞交新發展方案，申請作商住發展，以提供1140伙住宅單位，商業樓面大減65%至30萬方呎，預計2030年落成。

新地元朗橋頭圍最新項目規劃圖，地盤面積約10.7萬方呎。
新地元朗橋頭圍最新項目規劃圖，地盤面積約10.7萬方呎。

上述項目現時屬「商業(2)」地帶，申請混合用途發展（擬議分層住宅連准許的商業用途），並略為放寬建築物高度限制。

項目地盤面積約10.7萬方呎，住宅部分以地積比5.2倍發展，以興建2幢38層高分層住宅，以提供1140伙，平均每戶單位面積約488方呎，涉及可建總樓面約55.65萬方呎。

新地元朗橋頭圍項目概念圖。
新地元朗橋頭圍項目概念圖。

另外，商業樓面方面，以地積比2.8倍發展，以興建1幢17層高商廈，基座設有5層高商場，涉約10萬方呎，較舊方案縮水約80%，而寫字樓樓面涉20萬方呎，較舊方案減少約40%，商業部分可建總樓面約30萬方呎，較舊方案減少65%。

新地元朗橋頭圍項目概念圖。
新地元朗橋頭圍項目概念圖。

資料顯示，該項目早於2022年7月已獲屋宇署批則，當年獲批建1幢28層高商廈，另有3層地庫，涉及85.6萬方呎。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
21小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
8小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
5小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
7小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
20小時前
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
時尚購物
22小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 16:37 HKT
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
01:23
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
即時中國
19小時前