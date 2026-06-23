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利好因素持續 內地高才及專才續「租轉買」 利嘉閣廖偉強料今年樓價升逾16%

樓市動向
更新時間：11:29 2026-06-23 HKT
發佈時間：11:29 2026-06-23 HKT

上半年整體樓市表現理想，利嘉閣總裁廖偉強認為，由於利好樓市因素持續，包括高才及專才陸續「租轉買」、資金充裕及未來新盤供應減少，冀可帶動樓價繼續穩步向好，料下半年中小型住宅升8%、豪宅樓價升6%，全年計預期分別升逾16%及11%。

利嘉閣廖偉強（右）表示，下半年中小型住宅樓價料升8%。旁為鄭健糧。
利嘉閣廖偉強（右）表示，下半年中小型住宅樓價料升8%。旁為鄭健糧。

發展商庫存量大減

廖偉強表示，踏入今年下半年，首批來港專才居留續期穩定、職業發展落地，逐步轉租為買，加上移民回流趨勢持續，本地換樓需求升溫，為中小型住宅及核心區物業提供支撐。

另方面，銀行定存息率欠缺吸引力，大量保守型資金尋找實物資產保值，現時樓價距2021年歷史高位仍有差距，樓市相比金融產品防守力更強，長線投資物業需求增加。下半年本港新股市場維持強勁，大批企業排隊來港上市，帶動金融從業員、企業高管等落戶香港，刺激高端物業需求。

廖偉強又說，上半年新盤銷情理想，發展商庫存量大減，開始求價再求量，同時二手樓業主亦惜售，預期下半年成交減慢，當中一手私宅下半年登記量料約1萬宗，二手私宅則料約2.2萬宗。樓價方面，廖偉強認為升勢未止，下半年中小型住宅樓價料升8%，豪宅樓價亦升6%，全年料分別升逾16%及11%。租金方面，在入伙盤增加下，下半年中小型住宅租金升幅料收窄至3%，全年料升近8%；豪宅租金在供應少、需求大下，下半年看升5%，全年料升約1成。
 

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