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新世界元朗項目准建2幢22層高住宅 合共提供1035伙

樓市動向
更新時間：11:32 2026-06-23 HKT
發佈時間：11:32 2026-06-23 HKT

屋宇署4月合共批出10份建築圖則，包括6項住宅及商住發展，其中新世界等持有的元朗公庵路一幅住宅用地，獲准興建兩幢樓高22層的分層住宅大廈，另設有3層平台，涉及住宅樓面面積逾43.07萬方呎。

上述項目位於元朗溱柏及原築中間，為新世界與華潤置地合作發展的元朗南第2期項目，地盤面積約8.86萬方呎，發展商早前因應政府去年放寬地面建停車場樓面豁免措施，向城規會申請放寬高限，將地庫車場改在地面發展，以興建2幢住宅，合共提供1035伙，並在本月初獲批准。

此外，長實旗下元朗豐樂圍項目修訂圖則，將會在1層的平台上興建19幢15至19層高分層住宅及管理處，樓面面積逾159.29萬方呎。與2019年獲批建築圖則比較，最新將原本一層地庫改成一層平台。

資本策略位於銅鑼灣信德街17至17A號地盤，最新獲批興建1幢24層高分層住宅，住宅樓面逾1.71萬方呎，另設約1268方呎非住宅樓面。資料顯示，發展商曾於2023年11月獲批建成一幢30層高的酒店，另設一層地庫，總樓面約2.98萬方呎。對比下新計劃樓面面積共約1.84萬方呎，縮減約38%。

公司旗下觀塘偉業街107至109號項目，最新獲准興建27層高，另設6層平台的學生宿舍，總樓面逾18.81萬方呎。資料顯示，項目料可容納逾1300個牀位。

私宅動工量低位停滯

此外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，近月私人住宅動工量低位停滯，根據屋宇署最新資料顯示，今年4月全港僅有1個私人住宅項目動工，合共只有3伙，較3月的98伙，減少近97%；今年首4個月累計，私宅動工量合共1781伙，較去年同期的3166伙，減少近44%，創15年同期新低。

美聯分析師岑頌謙表示，今年首4個月落成量錄3573伙，與差估署預測的全年落成量16975伙目標相比，佔約21%，料年內落成量逐步回升，與全年預測目標之間的差距將會逐漸收窄。

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