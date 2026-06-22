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地監局辦調解服務攻略講座 冀助地產代理化解爭議

樓市動向
更新時間：17:05 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:05 2026-06-22 HKT

為響應香港政府推動香港成為全球調解中心，地監局向地產代理業界推廣應用調解服務處理糾紛。該局於上周四（18日）為業界舉辦名為「從衝突到雙贏：調解服務全攻略」的網上講座，請來多位本地從事調解服務的專家，為業界介紹調解如何為地產代理提供協助，並分享專業調解服務的案例。

調解是法庭以外解決民事糾紛的替代方案。受過訓練且公正的第三方（調解員）協助糾紛雙方保密、及時、並符合各方要求和接受的方式達成和解。

地產代理客戶和相關地產代理（包括地監局處理的投訴個案中的投訴人或被投訴人）可自願決定是否透過調解解決雙方不滿和爭議（例如客戶服務不滿、損害賠償或補償索償，或其他金錢糾紛，包括代理佣金爭議），而這些不滿或爭議屬地監局法定管轄權以外的事宜。

糾紛雙方選擇進行調解，不會影響地監局透過《地產代理條例》處理針對持牌人的投訴時所擔當的規管及紀律處分角色，包括持牌人可能違反或觸犯《條例》、其附屬法例、《操守守則》和地監局不時發出的執業通告內的任何規定或條文的事件。

是次網上講座為地監局自願性及強制性持續專業進修計劃下的一個全面提升發展類別活動。講座的反應正面，共錄得152人次參與觀看。講座的錄影稍後將會上載到地監局網站的電子服務專區，以便對此主題有興趣的持牌人觀看。未來，該局會繼續舉辦不同的持續專業發展活動，以提升地產代理業界的專業水平。

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