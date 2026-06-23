「上車天堂」荃灣中心呎價按月升5% 業主叫價轉硬 本月暫錄約6宗成交

隨着樓價穩步上揚，業主叫價態度轉趨強硬，部分屋苑呈「價升量跌」。有「上車天堂」之稱的荃灣中心，本月至今暫錄約6宗成交，對比上月同期約7宗略為減少，然而平均每方呎成交價約10940元，對比上月同期平均每方呎約10398元，高出約5%。

美聯助理聯席董事羅文暉表示，該盤最近錄得的成交，包括14座低層G室，面積377方呎，原開價390萬放售，最新以383萬成交，呎價10159元。據了解，原業主於2010年以140萬購入上述單位，持貨約16年轉售，帳面獲利243萬，單位期內升值約1.74倍。

目前荃灣中心放盤數量大概約有100伙，戶型則主要集中2房單位，同時包括小量1房單位，叫價介乎388萬至420萬。

目前屋苑放盤數量大概約有100伙，戶型則主要集中2房單位，同時包括小量1房單位，叫價介乎388萬至420萬。由於屋苑屬上車盤，因此目前屋苑買家主要為上車客等用家。

租務市場方面，市場數據顯示，屋苑本月至今暫錄約9宗租務個案，對比上月同期約11宗，減少2宗或18%。呎租方面，現時屋苑平均呎租約37元，對比上月約36元，上升約3%，同樣呈現「價升量跌」現象。

中原副區域營業董事余俊文表示，荃灣中心18座低層E室，面積329方呎，2房間隔，新近以每月1.15萬租出，呎租約35元。業主於2024年以320萬購入單位，租金回報率約4.3厘。

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