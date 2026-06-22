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九龍灣豐隆工業中心放售 意向呎價2500元

樓市動向
更新時間：12:39 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:39 2026-06-22 HKT

美聯工商營業董事沈榮翰表示，獨家代理九龍灣宏光道4號豐隆工業中心中層超大型工廈單位，租售雙線並行，可交吉，建築面積高達13203方呎，意向價3301萬，呎價僅約2500元，月租為14.5萬，呎租約11元。

面積逾1.3萬呎

這座由豐隆置業發展興建的老牌工廈，為物流業度身訂造，40呎巨型貨櫃車可以直接駛入大廈內部，上落貨完全在室內完成，內置4部超大載貨升降機及1部客梯，入貨及出貨具效率等。

車場提供2個貨櫃車位、11個貨車位及11個私家車位；走進室內，單位擁有約9呎2吋的舒適樓底，而且配備獨立冷氣系統，意味着員工不用忍受中央冷氣的限時限制，要加班到深夜還是假日開工，營運時間百分百由自己掌控。

物業鄰近啟福道，毗鄰東九龍地標商場MegaBox及零碳天地，步行至港鐵九龍灣站只需約10分鐘。

 

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