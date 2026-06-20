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新港中心高層呎價跌穿萬元 成交價7年「腰斬式」貶4760萬

樓市動向
更新時間：15:45 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-20 HKT

甲廈持續洗牌，成為實力「用家」撈底機會，尖沙咀廣東道甲廈新港中心2座16樓高層一籃子單位（4至6室）錄成交，建築面積約5842方呎，作價約5540萬，呎價僅約9483元，跌穿1萬元關口，屬同類型單位「震撼價」，買賣雙方皆有來頭。

投資者鍾永良接貨

買家為Compass Offices創辦人兼主席鍾永良，他在投資界最為人津津樂道的戰績，是早期主要投資者及董事身份，扶植了香港首間獨角獸、貨運平台Lalamove。而同時作為靈活辦公空間（Coworking Space）巨頭，鍾對寫字樓市況嗅覺靈敏。

巧合的是，Compass Offices上個月高調宣布進駐新港中心1座開設全新商務中心，現時再以用家姿態，快手吸納2座高層單位作自用或核心據點，足見其對尖沙咀核心商圈「身體力行」的信心。

原業主2019年1.03億購入

賣家為活星地產創辦人兼主席、資深投資者李耀湘或相關人士。原業主於2019年3月、即商廈高峰期以高達1.03億元購入上址，持貨約7年如今慘遭「腰斬式」降價沽出，帳面虧損4760萬元，物業貶值幅度高達46.2%。該筆虧損的金額，已經足夠在市區買入一間頂級豪宅。

分析指，過往寫字樓價格高企，呎價動輒2至3萬元，收租回報1%到2%，老闆寧願將資金擴展業務，租樓更劃算，現在像新港中心呎價跌到9000多元，原業主被高息壓垮需套現，相反地，持有現金流的用家進場，不僅能大降營運的「固定租金成本」，並寄望未來「旺市」時，享受資產升值。尖沙咀廣東道（如新港中心、港威大廈）憑藉高鐵站優勢，成為連接內地與港島的黃金十字路口，對於頻繁往返中港兩地企業（物流、跨境電商、商務中心），性價比高。
 

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