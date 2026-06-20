多個財團「插旗」 北都變供應重鎮 准改住宅涉5.8萬伙 至少30項目完成改劃程序

北都多個新發展區全速起動，工程進行得如火如荼，已有不少財團率先在區內「插旗」發展，提前部署未來土儲及商機；據本報統計，自北都發展大計公布以來，現時區內至少有30個項目已由農地等完成改劃程序住宅，涉及至少5.86萬伙，潛在供應量相當於3.7個天水圍嘉湖山莊。

北都是本港未來重中之重的土地房屋供應來源之一，現時已由願景邁向全面起動建設新發展階段。據本報統計，目前至少有30個農地、濕地等項目已通過城規改劃程序，成為住宅地，涉及潛在供應量達5.86萬伙，只要財團完成補地價程序後，該批項目可隨時上馬動工。

新地佔約30%最多

在上述項目當中以區內「大地主」之一的新地佔最多、合共涉及8個項目，潛在供應量約1.8萬伙，即佔整體約30%。規模最大為潭尾前方艙醫院、濕地緩衝區、棕地及醬油廠等用地，去年初獲准改劃住宅發展，合共興建9940伙，平均每伙單位面積約400方呎，單位伙數媲美約1.06萬伙的沙田第一城。

該項目總地盤面積約212.9萬方呎，未來將發展成集合住宅、學校及商業設施等綜合項目，涉及36幢樓高10至29層的大型住宅群，提供9940伙，涉及住宅可建總樓面約400萬方呎。

項目細分南面及北面發展，北面發展規模最大，主要為潭尾前方艙醫院所在用地，將建6825伙，另有3幢社福設施樓宇安老院及幼兒中心等，及2幢會所；同時構建一個面積逾30萬方呎的濕地修復區，作為濕地改善措施及提升地盤範圍的生態價值。而南面即冠珍醬園廠房及貨倉等用地，提供3115伙。

最新該公司粉嶺北第10區原址換地項目，在上月以4263萬完成第二階段補地價，連同2024年時首階段補地價金額，合共涉資逾5.59億。並在去年11月獲屋宇署批准興建2幢16層高商住大廈，另設3層平台及1層地庫，未來將提供大約600伙。

新世界6項目涉9427伙

新世界在區內亦有至少6個項目，涉及9427伙，包括其持有的元朗公庵路一幅住宅地，因應將地庫車場改在地面發展，建築物高限增至主水平基準以上94.95米發展，以興建2幢樓高26層（包括3層平台）的分層住宅，共提供1035伙，平均每戶單位面積約428方呎，涉及可建總樓面約44.32萬方呎，並在本月初通過城規改劃程序，整個項目料於2030年落成。

另外，新世界粉嶺北第14區（前方艙醫院用地）原址換地項目，將興建4幢32層高住宅，建築物高限為主水平基準以上144.14米，提供約2300伙，平均每伙單位面積約417方呎，涉及可建總樓面約111.85萬方呎。該項目在2024年底以18.2億完成補地價程序，每呎樓面補價約1627元。

九建南生圍建14幢住宅

九建及相關人士持有的元朗南生圍，地盤面積約57.67萬方呎，在2023年批建14幢分層住宅，共提供3556個分層戶，另有9幢洋房，合共提供3565伙，住宅可建總樓面約168.86萬方呎，另有5.76萬方呎非住宅樓面。該公司牛潭尾項目地盤面積約103.59萬方呎，申建22幢樓高30至50層住宅，及22幢洋房，共提供6276伙。

業界：產業落戶住屋需求量大

北都提速發展，其收地及建屋步伐均如火如荼進行中，業界人士指，北都屬本港經濟動力新火車頭，產業落戶口後將會吸引大量新增人口，對住屋有需求量大。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，北都是未來本港經濟動力火車頭，自身也有產業園及大學城等，將會創造大量工作職位及經濟需求，市場對樓宇新供應消化能力會比過往新市鎮快數倍。

逾50萬工作機會

梁沛泓續指，北都將來有鐵路系統連接深圳和香港其他地區，規劃上提供50萬以上高增值行業工作機會，是未來香港的經濟動力核心，加上大學城興建，帶來教職員以及學生的住屋需求。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，北都發展規模大，當產業落戶口後，會吸引不同的科研及產業人才進駐，其新增人口對住屋需求大，認為需要較多住宅單位作配套，以完善及配合區內新發展。

資料顯示，北都交通建基正全速推進，港鐵東鐵綫古洞站預計於2027年正式竣工並投入服務，而北環線主綫及支綫項目，目標於2034年或之前通車。

據政府文件顯示，未來5年北都產出900公頃熟地，涉約7萬伙住宅，經濟樓面達1076萬方呎；以未來10年計，熟地供應倍增至1800公頃，提供約24萬伙，涉約1億方呎經濟樓面。