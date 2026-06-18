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屯門德榮工廈兩單位1528萬沽 10年貶值近兩成

樓市動向
更新時間：15:02 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:02 2026-06-18 HKT

屯門工業區指標物業德榮工業大廈，錄2個單位易手，作價1528萬，物業於10年貶值19%。

上址為德榮工業大廈5樓A及C室，建築面積3079方呎及3114方呎，合共6193方呎，以1528萬易手，呎價2467元，原業於2016年分別以938萬及948萬購入A室及C室，合共1886萬，持貨10年帳面虧損358萬元，物業貶值19%。

據區內投資者表示，原業主於2016年購入物業作分間單位，出租作為工作間，當年呎租高達40元，200呎單位呎租8000元，數年間收租甚風光，惟近年工廈分間單位空置率高，業主最終虧損沽貨。

德榮工業大廈為工業區內最接近港鐵站的工廈，於2014年至2019年工廈高峰期，受用家追捧，曾經盤源難求，是區內出租率最高的工廈。

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