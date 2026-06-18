首5月與教育相關商業投資達111億 較去年全年增逾倍 高力：商廈轉校舍可釋隱藏價值

香港商廈空置率向來是市場焦點，惟市場有一群「新租客」正悄悄進場，不是金融機構，亦不是初創，而是學校。高力發表最新報告《從商廈到校園》，直指教育產業正步入增長快車道，投資者與業主如果肯將手上「曬太陽」的商業空間改裝成教室或宿舍，則可以釋放隱藏的價值。

去年全年僅40億

今年首5個月，教育相關的商業物業投資已錄111億元（包括校舍和學生宿舍），至於2025年只有40億元，當時只佔整體商業投資成交約11%，換句話說，教育地產這個板塊，今年明顯跑出。租賃市場同樣熱鬧，國際學校和高等院校近期接連在港錄大宗租賃成交。

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高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，香港不單止宿位不足夠，連教學和學術空間都開始「爭崩頭」。業主與其丟空寫字樓，不如考慮轉做教育用途，既對社會有益，個人又有穩定長遠租金收入。現時，越來越多教育機構買樓自用，一來確保長遠發展，二來自己話事，進一步「撐起」此範疇的結構性增長。

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不過，將商廈轉校舍，絕不是簡單的裝修。城市規劃、地契條款、建築規格、消防牌照，全部都是「關卡」，均可能大影響對項目進度及可用面積。高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，投資者和教育營運商正在積極部署，但一定要看清監管風險，才可落實。

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