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受惠低息及資金充裕 萊坊料今年樓價升8%至10%

樓市動向
更新時間：13:48 2026-06-18 HKT
發佈時間：13:48 2026-06-18 HKT

本港經濟持續向好，加上按息維持低水平、市場資金充裕，萊坊預期將支持樓價繼續向好，預期今年一般住宅樓價將上升約8%至10%，豪宅樓價則料上升5%至8%。

料住宅成交量達8萬宗

萊坊大中華區估價執行董事及諮詢部主管方耀明表示，受惠內地買家回流、市場氣氛改善及供應逐步消化，預期今年整體住宅成交量達7.5萬至8萬宗，較去年增加20%，又說按息維持低水平，加上市場資金充裕，將支持樓價繼續向好，預期今年一般住宅樓價將上升約8%至10%。

租賃市場方面，受到資金重新配置至香港、外來人才持續流入及非本地學生增加帶動需求，預期今年住宅租金將上升約5%至8%，並有機會再創歷史新高。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，今年本港豪宅市場表現更趨分化，購買力持續集中地段優越、質素較高的核心豪宅項目，尤其是位於港島及九龍傳統豪宅區的豪宅新盤。

劉文華又表示，超級豪宅交投動力持續增強，無論成交量及成交額均錄得升幅，顯示高資產淨值買家這類物業的需求依然殷切。由於現時樓價仍較2021年第四季高位低約6.7%，反映後市仍有進一步上升空間，預期今年豪宅樓價將上升5%至8%。至於豪宅租金在市場需求持續支持下，預料今年將上升3%至5%。

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