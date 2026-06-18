安保工程16.27億奪東涌住宅地 險勝次高標價約1%

安保工程上月以16.27億力奪標東涌106A區住宅地，每呎樓面地價約3052元，當時屬市場估值上限價；地政總署昨日以不具名方式，公布其餘5標落選標價，出價介乎7.25億至16.1億，樓面呎價約1360至3020元。

地政總署以不具名方式公布東涌住宅地落選標價

落選標價7.25億至16.1億

首兩標出價相當接近，次標出價約16.1億，與中標價相差1700萬，僅險勝約1%，每呎樓面地價約3020元，可見差距相當細，競爭十分激烈，屬險勝投得。緊隨其後標價逾10.83億，與中標價相差逾5.43億或約33.3%。

同時亦有財團以「執雞」心態低價入標，最低標出價7.25億，與中標價相差9.02億，差幅高達約55.4%。

東涌住宅地公開標價

可建總樓面約（萬方呎） 53.3 中標財團 安保工程 中標價約（億元）/樓面呎價約（元） 16.27/3052 落選標價約（億元）/樓面呎價約（元） 16.1/3020 10.83/2033 10.14/1902 8.73/1638 7.25/1360

資料顯示，上述住宅地「麵粉價」對比去年2月底批出的毗鄰地、即東涌第106B區，當時由新地以6.02億投得，以可建總樓面約40.12萬方呎計，每呎樓面地價約1501元，換言之，相隔逾1年地價急彈約1倍。

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