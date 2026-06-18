上半年賣地收益達90.8億漲53% 政府暫批7地 財團出手增土儲

本港經濟持續復甦，整體樓市呈現「價量齊升」格局，連帶財團亦積極增加土儲，總結今年上半年政府先後售出7幅地皮、連同補地價等收益，估計為庫房進帳約90.8億，對比去年同期升53.5%，創4年同期新高紀錄。

政府今年上半年透過賣地表批出4幅住宅地，連同數據中心地皮及電動車充電站共3幅，合共7幅地皮均順利售出，總計來自賣地表收入錄約70.58億，對比去年同期約48.87億，按年升約21.71億或44.4%。

創4年同期新高

而補地價方面截至今年5月暫錄約20.22億，計及賣地表收益估計政府今年上半年來自土地收入約90.8億，較去年同期約59.16億，按年增加約31.64億或53.5%。

今年以來賣地表批出最貴重地皮，為牛頭角彩霞道住宅地，今年2月由中國海外以逾18.06億力壓其餘8財團得手，以商住宅總樓面約28.24萬方呎計，每方呎樓面地價約6352元，「麵粉價」對比1月批出的同區住宅地，在短短一個月高出約46%。

牛頭角彩霞道住宅地，今年2月由中國海外以逾18.06億力壓其餘8財團得手

資料顯示，中國海外對上一次以獨資方式投得賣地表地皮，為2020年底以42.728億中標啟德第4E區1號（現已發展為維港．雙鑽），當時每呎樓面地價約13009元。換言之，是次屬該公司相隔近6年再次投得賣地表地皮。

而同區佐敦谷彩興路住宅地，在今年1月以16.1億批予信和及鷹君合組的財團，以可建總樓面約37.1萬方呎計，每方呎樓面地價約4339元，當時屬貼近市場估值下限價之餘，更創自2020年4月旺角新填地街及上海街住宅地以每呎3512元批出後，近6年九龍區住宅地新低。

政府上半年地價收益

來源 金額約（億元） 賣地 70.09 電動車充電站 0.49 補地價（截至今年5月） 20.22 合共 90.8

業界：滾存豪宅地料登場

其次為東涌第106A區在上月由安保工程以16.27億投得，每呎樓面地價約3052元；據賣地章程顯示，該地設有限呎條款，最低單位面積280方呎；項目須於2032年3月31日落成，建築期長約6年。

東涌第106A區在上月由安保工程以16.27億投得，每呎樓面地價約3052元

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，今年以來投地市場氣氛向好，多幅住宅地均以理想價批出，惟政府繼續停推商業地招標，年內賣地表地皮種類仍然較為單一化，以住宅地及新型工業地為主，估計今財年賣地收益達標率約80%。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，賣地表中仍有多幅優質及高價值的滾存地皮，若其中3幅能在下半年推出，包括何文田佛光街及石門地等，料全年賣地收益定能達標。

補地價暫收逾20億

樓價持續上升之際，連帶財團亦加快補地價步伐，今年截至5月私人項目補地價收益涉約20.22億，較去年同期的約9.43億，按年同期增加10.79億或1.1倍。

期內最大額補地價個案為港鐵屯門第16區站第一期項目，涉及金額逾17.56億，以其住宅可建總樓面約60.11萬方呎計，每呎樓面補地價約2922元。事實上，該項目發展權在去年底批出，並由新地投得，該項目住宅可建總樓面約60.11萬方呎，料提供逾1000伙。

港鐵屯門第16區站第一期項目今年初以逾17.56億完成補地價程序

按年同期增1.1倍

其次為俊和等持有的東涌項目，今年2月亦以1.4166億完成補地價程序，以可建總樓面約11.6萬方呎計，每呎樓面補價約1219元。該項目毗鄰東涌道北、逸東（二邨）以北，地盤面積約5.81萬方呎，包括2.99萬方呎政府土地，本月初獲城規會批准放寬建築物高度限制至主水平基準以上58.9米發展，以建2幢樓高14層分層住宅、共提供約269伙，可建總樓面約11.62萬方呎。

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