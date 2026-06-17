美聯料樓市現「買租兩旺」 住宅註冊量創15年高

美聯集團暨美聯工商舖行政總裁及美聯物業執行董事馬泰陽指出，7月1日為下半年的開始，同時也是香港回歸紀念日。香港回歸第29年，期內住宅註冊量及整體物業註冊表現，雙雙創出多年高位，顯示樓市穩定向好大方向。

租務市場持續熾熱，租金連續5個月破頂，在傳統租務旺季來臨、經濟持續改善及私宅家庭收入增加等因素下，預期租金在未來數月的租務旺季有力保持「月月破頂」之勢，為市場發展帶來更穩健基礎，相信樓市將延續目前「買租兩旺」的健康軌道。

工商舖市況方面，馬泰陽預期下半年整體工商舖市道有望持續回暖，註冊量料達約2,500宗，按年上升約一成，三大板塊交投預計可維持與上半年相若水平。

在樓價回升及經濟穩步復甦的雙重帶動下，於回歸第29年樓市交投展現出強勁勢頭。據美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，以回歸年計(即以每年7月至翌年6月計算)，回歸第29年(截至今年6月16日)，在不包括一手公營房屋之下，一二手住宅註冊量錄得約76,263宗，已創下15年新高。

除了住宅板塊表現亮眼外，整體物業市場亦迎來全面回彈。涵蓋一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他類別的整體物業註冊量，在回歸第29年暫錄約90,063宗，預期有望挑戰93,000宗，屆時將創13年新高。交投量廣泛而全面地上升，充分印證市場購買力全面釋放，樓市氣氛顯著轉旺。

買賣市場交投活躍的同時，租務市場表現同樣突出。根據美聯「租金走勢圖」，5月以實用面積計算的私人住宅平均呎租升至約39.55元，連續5個月「破頂」，較2023年1月的近年低位約33.51元，累升約18%。

