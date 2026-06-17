工廈差餉租值連跌兩年 新型工廈按年跌8%最大

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，該研究部選取62個傳統、新型及新型甲級工廈差餉租值統計，整體工廈租值2025年按年跌5.1%，連跌2年共8.1%。三種類別中，新型按年跌8%最大，傳統跌4.8%，新型甲級跌4.6%。新型工廈租值連跌3年，累跌14.9%，新型甲級及傳統亦連續2年齊跌，分別累跌11.1%及7%，傳統跌幅相對較小。

新型及新型甲級工廈供應持續過剩，發展商大幅劈租搶客，導致租金受壓。一手低價招租，傳統工廈租戶轉租新型工廈，推高傳統工廈空置率，互相競爭下，三種類別工廈租值均繼續下調。

2025年第三季受惠減息，二手工廈跌勢曾一度喘定，第四季個別工廈略回升，惟其後2026年初中東局勢不穩，美伊關係緊張，環球股市大幅波動，整體工廈租售價再度轉跌。

差餉租值最高的7個新型指標工廈，2025年全線齊跌，拉低新型租值指數跌8%最多，這些工廈租值排名與2024年相同。新蒲崗新寶中心、觀塘創富中心、荃灣ONE MIDTOWN及觀塘皇廷廣場，租值按年跌約10%，分別為9.6%至10%不等。