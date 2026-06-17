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灣仔新銀集團全層8127萬易手 持貨4年勁蝕48% 每呎1.1萬

樓市動向
更新時間：10:41 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:41 2026-06-17 HKT

近期商廈受追捧，市場連錄買賣，部分高位接貨的業主則不惜蝕讓離場，灣仔指標乙廈新銀集團中心單位，建築面積約7388方呎，以每呎約1.1萬易手，涉資8127萬，物業於4年間虧損約48%。

上址為灣仔新銀集團中心12樓全層，建築面積約7388方呎，以約8127萬易手，呎價1.1萬，原業主於2022年8月以1.55億購入，持貨接近4年帳面虧損7373萬，物業貶值48%。

新銀集團中心為灣仔區內地標乙廈，位於告士打道200號，單位面積由1300方呎至全層約7388方呎，步行至港鐵灣仔站或銅鑼灣站約7至8分鐘。

灣仔新銀集團中心12樓全層，以約8127萬易手
灣仔新銀集團中心12樓全層，以約8127萬易手

今年3月，該廈1501室，以每方呎約1萬易手，建築面積約3694方呎，涉資約3694萬，原業主於2022年8月以7500萬購入，持貨接近4年帳面約虧損3806萬，物業貶值51%。

近年業主輸多贏少 呎價高位回落59%

該廈矚目買賣為去年2月，紀惠集團沽售新銀集團26樓全層，望維港景，面積約7388方呎，以成交價7757萬計，呎價約10500元，當時為十多年新低。

紀惠集團早於2003年以1880萬低價購入，2007年收回作總部自用，持貨22年獲利約5877萬，物業升值逾3倍。

新銀集團中心歷史高價為30樓全層，於2017年2月以約1.86億成交，呎價高達約2.7萬，為該廈最高呎價紀錄，最新成交呎價較高位回落約59%。

新銀集團中心坐落於銅鑼灣及灣仔交界，樓高30層，1至4樓為停車場，5至30樓為寫字樓。大廈毗鄰政府大樓及著名商廈，包括中怡商業大廈、三湘大廈、華懋世紀廣場等等，而且正對灣仔運動場，景觀開揚，部分樓層更坐擁維港景，因此成為區內乙廈指標。

原業主持貨接近4年帳面虧損48%，同期中原城市領先指數僅下跌10.5%。

灣仔新銀集團中心12樓全層，以約8127萬易手。

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