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旺角花墟地舖3800萬易手 持貨73年升值379倍

樓市動向
更新時間：10:04 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:04 2026-06-17 HKT

旺角太子道西花墟一個地舖連入則閣，建築面積約1300方呎，以3800萬易手，呎價2.923萬，物業於73年間升值379倍。

呎價2.92萬

旺角太子道西166至168號明苑地下168號舖連入則閣，建築面積約1300呎，以3800萬易手，每呎2.92萬，租客樂天派花店，月租10.8萬，新買家料回報3.4厘。

原業主早於1953年8月以10萬買入，持貨73年帳面獲利3790萬，物業升值379倍。

盛滙商舖基金董事李根興表示，該舖面向太子道西，屬於花墟的最旺段，大廈樓齡73年，實用面積約1100呎，門闊約16呎，深約62呎，樓底特高，內里有閣樓，空間十足，相信日後市建局花墟重建後，人流增加，該地段亦會更加暢旺。

山東街地舖1180萬易手

旺角山東街36C至36F號華美大廈地下04號舖，建築面積約600方呎，以1180萬易手，呎價1.97萬售，租客海運藥房，月租約3.8萬，新買家料回報3.9厘。

另外，元朗元朗安寧路0111至0113號麗珍樓地下A號舖，建築面積約500方呎，以1480萬易手，平均每呎2.96萬，租客豪記蔬果月租5.9萬，新買家料回報約4.7厘。

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