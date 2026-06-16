新地粉嶺北完成次輪補價 涉4263萬 合共涉資逾5.59億

地政總署資料顯示，新地上月為旗下粉嶺北第10區項目完成第二輪補地價，屬於政府在新發展區首次收回第三方土地促成原址換地，涉及金額4263萬。按地盤面積約7624平方呎、可建樓面面積約27970平方呎及上述補地價金額計算，平均每平方呎補價約1524元。

新地粉嶺北第10區發展項目，上月發展商完成第二階段補地價，涉及金額4263萬

合共涉資逾5.59億

翻查資料，該項目鄰近上水天平山村及梧桐河，屬於非工業用地地帶，新地早於2024年已經完成項目首階段換地協議，當時補地價金額5.1668億。由於發展商只擁有整幅地皮約9成業權，按照當局政策，政府在收回指定第三方土地後，再進行第二階段補地價，在發展商繳付地價後作整體發展。

平均每呎1524元

項目於去年11月獲屋宇署批准興建2幢16層高商住大廈，另設3層平台及1層地庫，住宅可建總樓面面積約27.91萬平方呎，另有11.09萬平方呎非住宅樓面，換言之，整個項目可建總樓面面積約38.99萬平方呎。計算兩階段補地價合共涉資5.5931億，即平均每平方呎補價約1434元。

發展商曾透露，計劃於上述項目興建約600個住宅單位，整個項目預計在2030年起逐步落成，以配合預計於2031年完工的區內基礎設施。

除了興建住宅及商場之外，集團需要根據協議在旁邊地塊興建87400方呎的大型公眾休憩空間，以及在項目的地面興建53800方呎的公共運輸交匯處；兩項設施均旨在服務未來居住在粉嶺北公營和私營房屋的人口，經過政府評估，建築費用約為2.678億。