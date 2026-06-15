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地監局辦端午節義工活動 為分間單位居民送上關懷

樓市動向
更新時間：15:11 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:11 2026-06-15 HKT

地監局一直致力推動關愛共融，鼓勵地產代理業界履行企業社會責任。地監局於6月11日與旺角社區客廳合作舉辦企業社會責任活動，邀請地產代理業界在端午節前參與是次義工活動，為分間單位居民送上關懷和祝福。

繼去年中秋節與高山道社區客廳合辦活動後，地監局今年再接再厲，與另一所社區客廳—旺角社區客廳合作，並由地產代理業界擔任義工，與居於分間單位的小朋友一起製作迷你龍舟，並派發端午粽禮券及福袋。

地監局服務及專業發展總監王頌恩（圖中）
地監局服務及專業發展總監王頌恩（圖中）

地監局服務及專業發展總監王頌恩表示，非常感謝旺角社區客廳協助籌辦是次活動，以及各位來自地產代理業界的義工踴躍支持與參與，為小朋友帶來一個愉快而有意義的下午。

當日，王頌恩聯同14位地產代理業界義工，與16位分間單位的兒童一同參與迷你龍舟工作坊。旺角社區客廳為全港第二大社區客廳，於今年3月份才正式啟用，是次活動亦成為該社區客廳首個與端午節服務活動，別具意義。

地監局捐贈一百份端午節福袋，除派發予活動當日的參加者外，亦透過旺角社區客廳轉贈予其他分間單位家庭。
地監局捐贈一百份端午節福袋，除派發予活動當日的參加者外，亦透過旺角社區客廳轉贈予其他分間單位家庭。

此外，地產代理義工們亦協助包裝由地監局捐贈的一百份端午節福袋，除派發予活動當日的參加者外，亦透過旺角社區客廳轉贈予其他分間單位家庭，福袋內包括有粽子禮券、食物及日常用品等，為基層家庭送上關懷。

是次活動為地監局企業社會責任項目之一。過去，地監局曾舉辦多項不同類型的企業社會責任活動，例如「童『理』歡樂嘉年華 — 地產代理兒童服務日」、「家在香港 — 地產代理清潔海岸日」及「與『理』同行樂滿中秋」等。未來，地監局將繼續推動和舉辦更多企業社會責任活動，鼓勵業界從業員積極參與，支援有需要人士，為社會作出貢獻。

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