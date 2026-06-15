鐘錶珠寶高檔次品牌搶佔核心區一線地舖 上月錄315宗舖位租賃 金額按月增兩成

本港首5個月訪港旅客錄約2300萬人次，按年增長約14%。旅客增加，奢侈品消費回暖，珠寶鐘錶及奢侈品受惠租金回落，搶佔旅遊核心區，商舖租賃市場初見喘定。中原（工商舖）分析，商舖租賃成交及空置率穩定，預料6月商舖租賃成交平穩上升。

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，5月商舖錄約315宗租賃，與4月約322宗及去年同期約309宗相比，僅窄幅上落；金額錄約3713萬，按月及按年分別大升約21.89%及約28.44%。租用面積錄約56.1萬方呎，按月增約14.32%，按年大增約40%。

何氏續稱，5月矚目租務成交為尖沙咀廣東道16號地下，面積約800方呎，市傳月租約55萬，呎租約687.5元，新租客為英皇鐘錶珠寶。

5月矚目租務成交為尖沙咀廣東道16號地下，面積約800方呎，市傳月租約55萬，呎租約687.5元，新租客為英皇鐘錶珠寶。

金額約3713萬 按月升約22%

翻查記錄，舊租客名人站2023年以約65萬承租；新租金回落約10萬，跌幅約15.3%。英皇鐘錶珠寶於鄰近廣東道4至8號自用物業設大面積旗艦店，兩店距離僅數分鐘步程。

何氏續指，5月核心區空置率按月穩定。中環錄最新空置率7.16%，與上月相同，較去年同期增0.48個百分點。

灣仔及銅鑼灣5月份空置率分別5.87%及6.17%，按月分別升0.1個百分點及回落0.21個百分點，按年則同告上升1.34及0.19個百分點。

中環空置率7.16%

旺角及尖沙咀空置率8.92%及7.28%，按月微增0.01及0.03個百分點，按年分別升0.61及1.05個百分點。統計處數字顯示，最新4月份零售業銷貨價值中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別錄約44億，按年升約19.8%，連續12個月上升，反映奢侈品消費持續增長。

品牌趁舖租低水，搶佔銅鑼灣、尖沙咀等核心區大面積舖位，當中羅素街、廣東道等一線街區受捧，預料6月份商舖租賃市場保持穩定上升。