金鐘太古廣場二期7000呎租出 中資公司「擴張搬遷」月租近63萬

近期商廈租賃漸活躍，有大型機構選擇擴充，金鐘太古廣場二座多個單位，面積約7000方呎，以每月62.83萬租出，呎租90元，租客為極具實力的中資石油開發商，是次「擴張搬遷」寫字樓面積擴大逾2倍。

上址為太古廣場二座15樓1室，17至22室，面積約7000方呎，租客為Yanchang Petroleum Group （Hong Kong） Co Ltd（延長石油集團（香港）有限公司），租約為期五年，由本月1日至2031年6月30日，以月租62.83萬計算呎租90元。該名租客原租太古廣場二座13樓1318室，面積約2000呎，是次升級搬遷，寫字樓面積擴大逾2倍。

九龍元州街15號全幢商住樓，連同現有租約出售，意向價3200萬。

租約為期五年

延長石油集團（香港）2010年成立，是陝西延長石油在香港的全資子公司，根據該公司網頁顯示，延長石油源遠流長，早於1905年成立，1907年成功鑽出第一口井，財政貢獻多年保持陝西省第一和全國地方企業前列，延長石油集團（香港）主要從事貿易及投資等工作，「作為延長集團連接全球市場的重要橋樑」。

平均每呎90元 面積增加逾兩倍

太古廣場為金鐘區內指標甲廈，早前太古廣場三座12樓6室以每月23.8萬租出，面積2559方呎，平均呎租93元，租約為期四年，由今年5月18日至2030年5月17日，租客Volant Trading Asia Ltd為一間先進金融交易公司。根據該公司網站介紹，該間是技術驅動型交易公司，由量化交易員和技術人員組成，專注於自動化選擇權、期貨和股票交易，公司企業文化充滿創業精神，員工隊伍卓越，適應能力強大。

上月太古地產公布，今年首季，太古廣場辦公樓租金調下調14%，太古廣場一座及二座呎租85至95元，太古廣場三座呎租介乎80至90元，租用率維持96％。

太古坊首季整體租金亦下調14%，直至3月底，香港整體辦公樓租用率91％，與去年底相同。