14年不吃不喝？數字背後的置業真相｜張翹楚

每年，國際公共政策顧問機構Demographia都會發布全球住宅負擔能力報告，以家庭年收入中位數需多少年才能買入住宅作為衡量指標。香港今年的數字是14.1倍，即一個家庭要14年不吃不喝，方能置業。這個數字連續逾16年高踞全球榜首，不少人以此定論香港是全球最難置業的城市。然而，若單憑這一個指標便下結論，未免失之偏頗。

首先，這個指標本身有其局限。先前已有社評指出Demographia採用的是稅前收入，而非市民實際可動用的稅後收入。香港薪俸稅標準稅率僅15%；相比之下，中國內地，以至歐美城市個人入息稅動輒三四成。同樣月入兩萬，香港人實際可支配的收入，遠比其他國際一線城市為高。

從更宏觀的角度看，香港的經濟地位並不符合「難以負擔」的形象。以人均本地生產總值計，香港排名全球第18位；若以人均國民總收入計，更躋身全球第14位。高消費與高收入本是一枚硬幣的兩面，物價貴，是因為市民的整體薪酬與購買力本就偏高。

置業關鍵在規劃

再者，不少人誤以為置業必然等同購買私人住宅。根據政府的統計數字，香港有44.7%的居民居住在資助房屋，全港資助房屋單位達132.8萬伙，與私人永久性住宅的171.9萬伙相差無幾。居屋等資助房屋入場門檻低廉。香港人置業，從來不止有私樓一途。近年，政府也大幅擴大住屋階梯，從簡約公屋至資助出售房屋目標都是為市民提供生活幸福感。

換個角度出發，香港銀行一般住宅按揭提供20至30年還款期，在國際上實屬優厚。東南亞國家如泰國、越南等地，住宅按揭年期通常僅約八年，並非因當地樓價較低，而是銀行對市場及借款人的信心遠遜香港。銀行願意借出長達30年貸款，本身已是對香港樓市穩定性的一種肯定。

市場數據同樣印證需求的真實性。香港私人住宅空置率目前僅4.3%，極為偏低。若置業真的遙不可及，需求理應低迷，空置率理應攀升。人才入境計劃累積申請已逾20萬宗，持續湧現的新來港人士及低失業率，正反映潛在置業需求不斷。

對有意置業的年輕人，不妨換個角度思考。假設一對年輕夫婦，各自月入2萬，家庭合計月入已達4萬。以現時按揭利率及還款年期計算，在資助房屋市場具相當承擔能力，在私樓市場亦非毫無立足之地。置業並非遙不可及，關鍵在於規劃。

張翹楚

泓亮諮詢及評估董事總經理