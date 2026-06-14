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首岸4期今首輪發售80伙 入場費約688萬

樓市動向
更新時間：08:42 2026-06-14 HKT
發佈時間：08:42 2026-06-14 HKT

新盤接連推出銷售，由恒基牽頭，夥拍希慎及帝國合作發展的紅磡首岸4期，將於今日進行首輪銷售，涉及80伙價單單位，入場售價約688.05萬。

該盤昨日續開放尖沙咀展銷廳參觀，仍然吸引不少睇樓客趁周末假期前往睇樓，而鄰近一帶亦有不少代理把握機會積極推銷，以及介紹樓盤各項優勢等。

折實呎價20225至22567元

首岸4期今日發售的80伙，包括71伙2房單位及9伙3房單位，面積338方呎至585方呎，價單定價756.1萬至1,406.2萬，價單呎價由22,226至24,799元。計算發展商提供最高9%折扣優惠後，折實售價則由約688.05萬至1,279.64萬，折實呎價約20,225至22,567元。

當中入場售價單位為5座3樓B室，面積338方呎，折實售價約688.05萬，折實呎價約20,357元；而呎價最平則屬5座5樓A室，為面積585方呎的3房單位，折實售價1,183.18萬，折實呎價20,225元。

3房單位最貴約1279萬

至於售價最高單位為5座21樓A室，面積585方呎，3房間隔，折實售價1,279.64萬，折實呎價21,874元；呎價最高則為5座28樓B室，面積338方呎，為2房戶型單位，折實售價762.76萬，折實呎價22,567元。

據銷售安排顯示，今日銷售將分兩組進行揀樓，先進行A組大手組別揀樓程序，每組買家最少認購2伙，上限為4伙；隨後進行的B組，每組買家可認購1至2伙。

位於庇利街1號的首岸分4期發展，合共提供1,296伙，是次推售的第4期設有264伙，面積由338至585方呎，涵蓋2房及3房戶型，其中2房單位佔項目逾90%。

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