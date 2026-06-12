葵涌永得利全層4486萬易手 投資者朱國基承接 料回報逾7厘

近期不但甲廈受追捧，連甲級工廈亦不乏追捧客，葵涌永得利廣場全層以4486.4萬易手，新買家為有「五金大王」之稱的投資者朱國基，預期回報逾5厘。原業主持貨逾13年，物業貶值近50%。

平均呎價僅2000元

雖然很多「乜王」之稱的投資者，均敵不過大逆市的衝擊，近年被逼大手沽貨套現，惟「五金大王」朱國基卻大手購入工廈全層，葵涌貨櫃碼頭路82至100號永得利廣場第2座18樓全層，建築面積22432方呎，以4486.4萬易手，新買家Chu Kwok Kee Ltd，為朱國基旗下公司，平均呎價2000元。

業界以「超級平」形容成交呎價，不過，該全層只有約6000餘呎租出，呎租約13元，其餘尚待找客，意向呎租15元。若以每呎13元計算，回報高逾7厘。永得利廣場為一幢玻璃幕牆工廈，既似寫字樓，車場及上落後設施效率一流，被稱甲廈工廈，亦是區內地標，呎價2000元「大件夾抵食」，較高峰期呎價普遍4500元至5000元，回落逾55%。原業主於2012年7月以8927.9萬購入，持貨逾13年帳面虧損4441.5萬，物業貶值接近50%。

葵涌永得利廣場第2座18樓全層，由投資者朱國基以4486.4萬承接。

「量力而為適時買賣」

現年83歲的他，從事五金製造起家，年輕時在深水埗蝸居內設廠，今日坐擁無數貴重物業收租，包括觀塘巧明街107號國基集團中心，總樓面約75954方呎，1995年以7800萬購入，於2008年活化商廈。

83歲的朱國基，近日購入葵涌地標工廈收租。

他曾分享投資秘笈，身為廠家，他買工廈「長情」自用，日子有功升值可觀。反之，他在98年3月「跨界」購入金鐘甲廈力寶中心17樓全層，最終因生意問題，在99年月以6106萬蝕賣。

他強調量力而為，適時買賣，2003年，觀塘國基集團中心4000萬冇人要！「並非買得起就發達，守得住最重要；蝕賣可能救了自己也說不定。」他曾說，2009年起旺市之長，前所未見！惟他向來要求五年內完成供樓。「這年期利己利人，當市道轉差，你認為是時機，可加按增持；對於銀行來說，5年供款既賺錢又安全！」