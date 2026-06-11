內地買家上月購港樓涉逾200億 創逾2年新高

美聯分析師岑頌謙指出，據美聯研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，上月內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,863宗，按月減少約2.9%，惟仍創逾2年（25個月）的次高；期內涉及金額約203.9億元，按月則升約6.8%，自2024年4月後首次突破200億元，創逾2年（25個月）新高。

若以今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元，分別較去年同期上升約63.7%及約96%，可見內地買家積極投入本港樓市。



岑頌謙補充，上述以買家姓名英文拼音鑒別的內地買家，相信不少已成為「新香港人」，加上近年特區政府積極搶人才，不少內地專才在港工作，在租金接連破頂、配合全面撤辣等因素下，提升他們置業入市意欲，推動今年內地買家註冊量額齊升。