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土瓜灣全幢酒店標售 提供99間共居單位 市場估值4.6億

樓市動向
更新時間：10:39 2026-06-11 HKT
發佈時間：10:39 2026-06-11 HKT

土瓜灣譚公道全幢酒店，由世邦魏理仕及萊坊聯合獨家代理，現時邀請買家遞交意向書，市場估值4.6億。

提供99個房間

上址為土瓜灣譚公道103至107號全幢酒店，2018年落成，2021年由共居空間品牌Weave Living以3.9億購入，改名Weave Studios–Kai Tak，2022年開始營運，總樓面面積約30072方呎，共提供99間一或二人共居單位，月租1.3萬。市場估值4.6億，截止遞交意向書日期6月30日。

上址坐落譚公道核心地段，距離港鐵宋皇臺站D出口，步行僅約5分鐘。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，近年全幢住宅或酒店受捧，自2025年起錄接近30宗成交，大部分買家均計劃於買入後改裝作學生宿舍。

萊坊香港投資部執行董事林嘯東指，現時香港至少要新增55,400個學生宿位才能滿足需求，為市場帶來龐大且持續性的剛性需求。

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