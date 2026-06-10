荃灣2地建1221伙 規劃署拒接納反對申述

城規會早前就《荃灣分區計劃大綱圖》提出多項修訂，包括遠東油柑頭綠化地建613伙，以及財團芙蓉山綠化地建608伙，即合共1221伙；規劃署隨即展開相關法定規劃程序，城規會在申述期間收到6份申述反對申述，而規劃署拒絕接納，城規會將於周五（12日）舉行會議討論。

據文件顯示，城規會在為期2個月法定展示期內，收到6份有效申述。該會把所有申述合為一組，一併以集體形式考慮。規劃署拒絕接納反對申述，並認為不應順應該等申述而修訂分區計劃大綱草圖，而該會將於周五（12日）舉行會議討論。

周五舉行會議討論

規劃署指，上述項目旨在落實小組委員會就2宗已獲局部同意的第12A條申請所作決定，該2宗申請作擬議私人住宅發展及其他用途，並須受到適當發展限制。

該署指，擬議發展與周邊地區並非不相協調，而相關的技術評估已證明，該些用地適合作住宅發展，預計項目不會對周邊地區造成無法克服影響。相關政府決策局/部門對在各用地進行的擬議發展不表反對或沒有負面意見。大綱圖上各用地用途地帶和相關發展限制實屬恰當。

上述項目包括遠東發展持有的荃灣油柑頭綠化地，早於2023年向城規會申請改劃住宅發展，興建613伙，涉及可建總樓面30.89萬方呎，城規會在去年9月已局部同意有關發展。

財團持有的荃灣芙蓉山鄰近竹林禪院一幅綠化地帶及鄉村式發展用地，地盤面積約12.49萬方呎，以地積比約3倍發展，以興建2幢樓高19至21層，另有1層地庫的分層住宅大廈，提供約608伙，住宅部分可建總樓面約31.56萬方呎；另有1幢樓高7層、另有1層的非住宅樓宇，提供328個安老院舍牀位，涉5.81萬方呎；換言之，整個項目可建總樓面約37.37萬方呎。