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海盈山4B期兩房示位曝光 客飯廳間隔方正

樓市動向
更新時間：16:51 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:51 2026-06-09 HKT

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山位處港島南區矚目地段，呈現出港島南區獨有優逸生活氛圍，享有迷人山海景致。項目4B期自以招標形式推售以來，深受市場歡迎，今日發展商向傳媒介紹期數2房現樓單位，

嘉里代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，今日介紹2房單位為1B座37樓C室及1B座37樓D室，面積分別為546及484方呎。單位享四園翠綠景致，客廳及所有睡房均為同一個方向，為小家庭締造理想居所。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，項目4B期的2房單位客飯廳間隔方正，不設玄關，實用性高，同時連接三合一露台及工作平台，將室sh內空間延展至室外。全屋廳房均設有落地玻璃窗，採光度佳，進一步提升室內的空間感。 

第1B座37樓C室，面積為546方呎，為2房連梗廚設計，坐落大單邊位置，享翠綠景致。客廳及所有睡房均為同一個方向，景觀開揚遼闊。客飯廳間隔方正，不設玄關及走廊，實用性極高，而且配備深受市場歡迎的梗廚設計。長方形客飯廳連接露台及工作平台，將室內空間延展至室外，同時加強室內有效的通風換氣，提升空氣質素。

海盈山1B座37樓C室：

第1B座37樓C室，面積為546方呎，為2房連梗廚設計，坐落大單邊位置，享翠綠景致。客廳及所有睡房均為同一個方向，景觀開揚遼闊。客飯廳間隔方正，不設玄關及走廊，實用性極高，而且配備深受市場歡迎的梗廚設計。長方形客飯廳連接露台及工作平台，將室內空間延展至室外，同時加強室內有效的通風換氣，提升空氣質素。

海盈山1B座37樓D室：

而1B座37樓D室，面積484方呎，為2房連開放式廚房設計，大大提升飯廳空間感。單位廳房同向，坐享四園翠景，景觀遼闊。全屋廳房均設有落地玻璃窗，加強單位的採光度以及令景致更開揚。主人睡房空間感十足，並同時預留衣櫃位置。

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