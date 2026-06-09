威靈頓街地舖傳2380萬售 原業主16年帳面蝕770萬 準買家料回報逾4厘

中環威靈頓街一個舖位市傳以2380萬易手，準買家料回報逾4厘。上址為威靈頓街71號地下連入則閣，地舖及閣樓各約700方呎及約600方呎，市傳成交價2380萬，租客牛油果先生為茶飲店，月租8萬，租期至2027年7月，準買家料回報逾4厘。

2010年以3150萬成交

原業主於2010年4月以3150萬買入，假如落實易手，準買家持貨16年帳面蝕讓770萬，物業跌幅24%。該舖位於威靈頓街旺段，位處擺花街及閣麟街之間，屬蘇豪區核心地段，人流暢旺。

福華街地舖510萬易手

深水埗福華街8號8號居地下B號舖，建築面積約1567方呎，成交價510萬，平均呎價3254元。租客金鳳服裝，原業主於1997年以1360萬買入，持貨29年帳面蝕讓約850萬，幅度62.5%。由於深水埗「時裝批發段」走下坡，因此該街道舖位呎價只有三千多元。

石硤尾街地舖呎價7800元

深水埗石硤尾街2D號（醫局街94至98號）利德昌大廈地下4號舖，建築面積約1000方呎，門闊約18呎，深約47呎，以780萬易手，平均呎價7800元，租客為天祥美食飯店，原業主於2010年9月以548萬買入上述舖位，持貨16年帳面獲利232萬，物業升值42.3%。