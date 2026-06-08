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美聯黃建業上調全年成交預測 料全年樓價升15%

樓市動向
更新時間：18:33 2026-06-08 HKT
發佈時間：18:33 2026-06-08 HKT

美聯集團主席黃建業於今日集團股東會後前瞻最新樓市走勢，指出本港樓市在上半年表現明顯強於預期，無論新盤或二手市場均錄得量額齊升，樓價更出現顯著反彈，反映市場復甦動力持續增強，因而調高全年的住宅物業成交預測，全年樓價升幅料可達約15%，貼近年初的預測區間上限。

黃建業指出，儘管外圍地緣政治局勢升溫，樓市仍展現出極強韌性，上半年樓價升幅超越預期，並跑贏多個主要資產類別，反映樓市動力持續增強。今年以來樓價已上升約9.29%，期內金價升幅已蒸發，恒生指數則仍低於去年底水平。在眾主要投資板塊之中，住宅樓價升幅一枝獨秀，顯示資金正持續流入住宅市場。成交表現同樣優於預期，無論新盤或二手住宅市場交投均暢旺。

黃建業指出，本輪樓市升勢主要由資金重新配置及實質用家需求共同帶動，投資者及「新香港人」入市步伐加快，令市場競爭加劇，不少本地買家因應市況轉變而加快入市決定，進一步推動成交表現持續向上。全年一手成交量由原先預期2.2萬宗上調至2.3萬宗，二手成交由5萬宗調升至5.7萬宗。

有別於過往樓市上升周期，黃建業認為現時最健康的一點是，未來房屋供應仍屬充裕，雖然私宅潛在供應量由高位回落，但未見明顯短缺。這樣有助避免市場出現過熱失衡，亦令樓市可在較穩健的基礎上逐步上行。

隨著港樓重回上升週期，「香港樓價全球最貴、最難負擔」再度成為市場焦點。黃建業認為，香港樓價高企其實是國際金融中心的地位之反映，放眼全球主要金融城市，置業門檻普遍高企。他續指，香港的優勢在於房屋政策具備長遠規劃，並建立清晰的置業階梯，由公共租住房屋、資助出售房屋以至私人住宅及豪宅市場，為不同階層提供向上流動的機會。

黃建業認為，在樓價已明顯回升的背景下，置業決策更需保持理性，從自身能力、市場狀況及風險承受三方面作出全面計算。若「計掂數」，對後市具信心且具備足夠承擔能力，可考慮把握時機入市。

黃建業表示，現時樓市另一特點是工商舖表現相對落後於住宅市場，商用物業市場復甦步伐相對緩慢。他指出，工商舖表現某程度上反映本港整體經濟結構變化。目前金融業發展活躍，帶動核心商業區優質寫字樓需求上升。在三大板塊之中，睇好中區寫字樓復甦步伐相對較快，區內甲級商廈空置率逐步回落，租售價格見底，未來具回升空間。相對而言，東九龍寫字樓市場則受制於供應較多，預計價格短期內仍將維持橫行。

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