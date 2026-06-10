工廈推「24小時工作間」熱賣 標榜入場費低於300萬 測量師教釐清法定用途

近期樓市除住宅熱賣外，工廈交投亦轉趨活躍。部分標榜「24小時開放」的新式工作間，因入場費不足300萬元而備受追捧，吸引用家及投資者掃貨。地產代理監管局（地監局）早前發出公告，提醒準買家入市前務必保持謹慎，需了解住宅及非住宅物業在銷售及用途等方面的差異。有測量師接受《星島頭條》訪問時強調，準買家切忌單憑宣傳字眼或物業名稱作決定，需要審視官方文件、間隔設及進行嚴格查冊。

法例規定工廈單位不能居住

近日有工廈項目推出「24小時工作間」，單位建築面積介乎約300至500方呎，並設有獨立洗手間。項目大部分單位定價低於300萬元，折合呎價僅約6,000至7,000元。業界指出，由於單位售價遠低於一般住宅，成功吸引本地用家、投資者以至內地客青睞，至今累積沽出逾百伙。另外，據悉該盤租賃市場活躍，亦標榜24小時工作間及設置睡床等，以至近日已累積租出逾200伙。不過根據本港現行法例，工廈單位絕對不能作居住用途。

近日有工廈項目推出「24小時工作間」，單位建築面積介乎約300至500方呎，並設有獨立洗手間。（示意圖）

首看三大官方文件 釐清限制

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，要釐清物業屬「住宅」還是「非住宅」，最基本是審視三大官方文件：地契、規劃大綱圖及入伙紙。他指，準買家可在土地註冊處購買查冊文件，在「物業資料」部分查看地段用途，除部分極舊的地契未有特定用途限制外，一般地契上都會列明地段屬「工業用途」（Industrial Use）抑或「私人住宅」（Private Residential）。

至於規劃大綱圖，住宅與工業物業的規劃通常涇渭分明，極少出現將住宅地劃作工業用途的情況。他補充，雖然規劃大綱圖列明的用途未必與現狀百分百相符，但日後任何改建均須符合規劃要求。

此外，準買家可透過地產代理或賣方索取屋宇署發出的「入伙紙」，皆因入伙紙會明確標示物業落成時的核准用途，是極具參考價值的官方指標。

張翹楚表示，要釐清物業屬「住宅」還是「非住宅」，最基本是審視三大官方文件：地契、規劃大綱圖及入伙紙

留意間隔特徵 按揭成數現端倪

張翹楚又指，新型工業物業在開則上，通常極難做到戶戶皆設獨立洗手間、淋浴間或廚房，亦甚少附設露台，與一般住宅設計有顯著差異。

按揭方面，一般住宅按揭成數可達七成，細價樓更可承造高達九成按揭。相反，非住宅物業的銀行按揭成數相對較低，通常上限僅為五成或以下。他特別提醒，若遇到財務公司與發展商合作，為非住宅物業提供極高成數按揭，準買家便須提高警覺。

若遇到財務公司與發展商合作，為非住宅物業提供極高成數按揭，準買家便須提高警覺。

善用查冊系統 實用面積成關鍵

針對新盤銷售，張翹楚指出工商物業並無規定必須如一手住宅般提供售樓說明書（樓書），買賣時亦甚少以「實用面積」作計算及定價基準。普通市民最簡單的自保方法，是登入「一手住宅物業銷售資訊網」查閱；若該樓盤屬受規管的住宅，必定能在網站找到相關售樓資料，若遍尋不獲便需小心。

另一個簡單方法，是透過差餉物業估價署網站付費查詢，取得物業實用面積資料他指，非住宅物業是無法查閱相關數據，由此可引證物業法定用途。

地監局強烈建議準買家在作出購買決定前，慎重考慮所有相關資料，如代理僅代表賣方、還是同時代表雙方。

地監局籲核實重要資訊

事實上，地監局月前已發出公告提醒公眾，強調一手住宅銷售受《一手住宅物業銷售條例》嚴格規管，賣方必須透明地披露樓書、價單、銷售安排及成交紀錄冊等資訊；相反，商廈或工廈等非住宅物業則不受此例規管。局方建議準買家按物業種類，要求代理或賣方以書面形式提供相關資訊。

地監局強烈建議準買家在作出購買決定前，慎重考慮所有相關資料，如代理僅代表賣方、還是同時代表雙方；另外應核實物業的法定用途、確認樓面面積、以及物業是否受《一手住宅物業銷售條例》所規管等。若持牌地產代理或持牌營業員在服務過程中作出虛假陳述，可向監管局投訴，同時應按需要諮詢律師、測量師或金融機構等專業意見。

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