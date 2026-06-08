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葵涌iCITY二期累沽10個單位 至今累積沽105伙

樓市動向
更新時間：13:49 2026-06-08 HKT
發佈時間：13:49 2026-06-08 HKT

金朝陽集團發展的葵涌全新數碼工業地標iCITY二期24小時工作間，項目至今累積沽出105伙，套現金額約2.89億。發展商現正部署於短期內限量推出連約單位發售。代理預計，項目呎租可達約25至30元水平，回報率料達4厘以上。

回報率料達4厘以上

項目最新錄一宗超高層成交，建築面積約422方呎，以約300萬成交，呎價約7114元，採用45天成交期付款，買家為一名年輕美容技術公司老闆，於區內租用傳統工廈，有見iCITY二期配備內置洗手間，景觀開揚，迅速決定將工作室「升級」，由租客轉業主。iCITY二期售價介乎200萬至300萬全新工作間尤受捧，仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，用家及投資者對優質工業空間強勁需求，不少企業用家購入工作間以提升工作環境。

相關文章：葵涌iCITY二期連錄2宗買賣 父母288萬購中層工作室予女兒自用
 

 

 

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