香港樓市的大輸家｜湯文亮

有老友問我，樓價與高峰期仍低逾20%，是否那些以億億聲蝕讓的炒家是大輸家，其實，有賺才可以蝕，如果以往沒有賺錢，又邊度會有咁多錢蝕。

不過，相比最鼎盛的時期，炒家可以說是大輸家，但相比他們最初開始投資時，炒家只不過是賺少咗，仍然可以說是贏家，不是輸家。

輕資產買家輸清欠債

有人話那些買劏場舖的人，舖價可能只得返4%，一定是大輸家，老實說，只剩4%，想唔係大輸家都唔得。不過，好彩銀行唔做劏場舖按揭，所以，就算只得4%，都不是負資產，唔算是大輸家，因為有不少業主的物業即使下跌40%，但由於他們借貸大多，資不抵債，變成負資產者，損失比劏場舖業主為多，不過，他們仍然不是大輸家，真正的大輸家是他們連知道都唔知道自己做了大輸家。

近日爆出一單輕資產新聞，我認為那些投資輕資產的人才是大輸家，因為他們除了損失全部投資之外，仲欠落一身債，而且可能是別人的債，原因是他們在投資輕資產的項目上簽了私人擔保，銀行一定會窮追猛打，別人的債他們都要孭上身，究竟損失有幾多，真係要等到埋數才知道，就算唔使損失，一定會嚇餐懵。

老實說，那些買輕資產的人就算贏都唔會贏好多，輸就竟然搞到咁大鑊，仲唔係樓市大輸家。

湯文亮

紀惠集團副主席及行政總裁

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