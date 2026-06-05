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聖公會聖多馬堂申重建12層高教堂及社福設施 獲城規通過

樓市動向
更新時間：16:04 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:04 2026-06-05 HKT

屹立深水埗半世紀的香港聖公會聖多馬堂及宗教教育中心，今年初向城規會申請原址重建1幢12層高的教堂及社會福利設施，總樓面約6.49萬方呎。日前獲規劃署不反對，城規會今日審議決定在有附帶條件下批准上述發展。

上述項目位於巴域街43至45號，現址為4層高的聖公會聖多馬堂及宗教教育中心，早於1965年落成，至今約61年；目前屬「政府、機構或社區」地帶，最高建築物高度限制為4及8層，故申請放寬建築物高度限制，以作准許的宗教機構及社會福利設施。

項目地盤面積7381方呎，以積比率8.8倍進行重建，計劃原址重建為1幢樓高12層的香港聖公會聖多馬堂暨社會福利設施綜合大樓，建築物高度為主水平基準上約55.37米，可建總樓面約64,922方呎。

據發展方案，教堂將設在1樓，而2至8樓則會設特殊兒童照護中心、長者日間護理中心等社福設施，9至10樓為教堂活動室和辦公室，11樓為2個牧師宿舍，總樓面約2,153方呎，整個項目料於2032年落成。

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