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元朗住宅地申建1035伙料通過 可建總樓面約44.32萬方呎

樓市動向
更新時間：10:26 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:26 2026-06-05 HKT

政府去年放寬地面建停車場樓面豁免措施，新世界就持有的元朗公庵路一幅住宅地，因應相關措施而向城規會申請放寬高限，以將地庫車場改在地面發展，以興建2幢住宅，共提供1035伙，涉及可建總樓面約44.32萬方呎。最新獲規劃署不反對，城規會將於今日審議，料會通過。

車場改地面縮短工期

規劃署指，該申請曾諮詢相關政府部門，並未接獲負面意見，而且申請亦符合政府對私人發展項目中停車場豁免總樓面優化安排政策，申請人解釋，透過將停車場移至地面，工程期可縮短6個月；故該署不反對上述申請，城規會將於今日審議。

視覺評估結果顯示，建築物高度增加幅度輕微，不會因建築物高度增加而產生不良視覺影響。

擬議發展項目已加入多項設計優點，以提升居住環境質素。擬議發展在2座大樓之間預留約30米間距以及平台從公庵路和溱栢後移，符合「建築物空間」或「庭院」概念，以在向風位置提供足夠建築物空間，不會產生不良空氣流通影響。

項目位於元朗公庵路丈量約份第120約地段多個地段及毗連政府土地，即毗鄰私樓原築及溱栢之間，目前屬「住宅（甲類）1」地帶，申請略為放寬建築物高度限制，以作准許的分層住宅用途。

地積比率約5倍發展

地盤面積約88642方呎，包括19095方呎政府土地，以地積比率約5倍發展，申請放寬增加2.5米高限至主水平基準上94.95米，以興建2幢樓高26層（包括3層平台）的分層住宅，以提供1035伙，平均每戶單位面積約428方呎，估計住客數目2691人，涉及可建總樓面約443208方呎，整個項目料於2030年落成。

涉及將原先位於地庫的1層地下停車場在地面以上設置，以致建築物地面以上高度需要增加1層，超出「住宅（甲類）1」地帶在規劃大綱草圖所容許25層（不包括地下層）建築物高度限制，故需要對作出輕微放寬。

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