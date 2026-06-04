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東涌地申建290伙住宅料通過 項目料於2031年12月落成

樓市動向
更新時間：10:54 2026-06-04 HKT
發佈時間：10:54 2026-06-04 HKT

俊和等持有的東涌住宅地，今年3月向城規會申請放寬7%高限，以興建290伙，可建總樓面約11.6萬方呎。最新獲規劃署不反對，城規會將於周五（5日）審議，料會「開綠燈」通過。

規劃署指，擬建方案亦曾諮詢相關政府部門的意見，並未有負面意見；另外在視覺及景觀上，亦採取緩解措施，包括樓與樓之間保持建築間距，預計小幅放寬方案不會造成顯著的視覺負面影響。

可建總樓面約11萬呎

據城規會文件顯示，項目位於東涌丈量約份第3約多個地段和毗連政府土地，即毗鄰東涌道北、逸東（二邨）以北；目前屬「住宅（乙類）3」及顯示為「道路」的地方地帶，申請放寬最高建築物高度限制，以作准許的分層住宅用途。

項目地盤面積約5.81萬方呎，包括2.99萬方呎政府土地，建築物高度（主水平基準上）由舊方案的不多於55米，申請放寬至58.9米，增幅約3.9米或7%，住宅部分以地積比率約2倍發展，以與建2幢樓高14層分層住宅、1層地庫停車場及機電設施，1幢獨立2層綜合大樓（地面為停車場，上層為會所），提供約290伙，平均每戶單位面積約400方呎，可建總樓面約11.625萬方呎。

單位伙數對比2022年獲批舊方案的187伙，增加約103伙或55%，總樓面則維持不變。整個項目料於2031年12月落成。

每呎補價1218元

申請人指，因採用「組裝合成」建築法而輕微放寬高度限制；因應市場意見調查降低平均單位面積，引致單位數目上升；發展計劃完全符合「住宅（乙類）3」地帶的長遠規劃意向，住宅用途屬第一欄經常准許的用途，同時利用僅小部分顯示為「道路」的地方作為景觀及設施規劃；由於申請人已接近完成相關換地程序，該申請地點可立即投入發展，並能及早落實房屋供應。

擬議發展計劃的放寬高度及發展量與周邊發展協調；發展計劃將提供行人通道，並不影響第三者地段的發展權利。

據了解，該項目年初由廣譽發展公司完成補地價程序，涉及金額約1.4166億，以可建樓面約11.625萬方呎計，每方呎樓面補地價約1218元。

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