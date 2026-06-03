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袁天凡夫婦5120萬購金鐘美銀中心單位 原業主蝕2880萬離場 料回報約3厘

樓市動向
更新時間：10:39 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:39 2026-06-03 HKT

電訊盈科前副主席袁天凡及「恒生一姐」李慧敏，兩夫婦喜愛磚頭，近期加碼購入金鐘美國銀行中心單位，建築面積約2420方呎，作價5120萬，平均每呎2.12萬，料回報約3厘。

平均每呎2.12萬

袁天凡及李慧敏繼去年11月購入金鐘美國銀行中心單位，近日再下一城，斥5120萬購入該廈16樓10、11及12室，建築面積共約2420方呎，呎價2.12萬，該物業以私人名義購入，登記買家YUEN TIN FAN及LEE WAI MUN ROSE，以聯名形式購入，業內人士指，上述物業以交吉形易手，市值呎租約55元，料回報約3厘。原業主為用家，於2018年8月以8000萬購入單位，持貨接近8年帳面虧損2880萬，物業貶值36%。

去年11月，袁天凡夫婦亦以2730.6萬購入金鐘美國銀行中心35樓03室，面積約1517方呎，作價2730.6萬，呎價1.8萬，單位連同醫生租約，原業主永倫集團於2023年5月5060萬購入上述單位，帳面貶值約2329.4萬或46%。

一年斥約1.32億買磚頭

除了甲廈外，袁氏夫婦亦購入豪宅，去年6月，購入啟德天瀧第8座低層B室，實用面積1298方呎，屬四房間隔，作價4646萬，呎價約35794元，去年底再花700萬增持該廈兩個車位。最近一年，他們共斥資約1.32億買磚頭，包括甲廈及豪宅。

相關文章：袁天凡夫婦擲4646萬購啟德天瀧4房 呎價達3.57萬

2024年，他們亦購入貝沙灣6期7座中層B室，實用面積734方呎，作價1520萬，呎價約20708元，低市價約15%。原業主為南海石油化工有限公司，早於2012年以約1450萬購入，持貨12年帳面僅賺70萬元，升幅不足5%。

兩人最矚目的為2000年，以約1.6億買入山頂白加道22號大屋，及後於2015年以15億「天價」沽出，呎價逾15.1萬元，成為當時全球最高紀錄之一，隨後再以3.75億買東半山超級豪宅傲璇OPUS。

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