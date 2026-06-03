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「菜檔小天后」簡利珍3項銀主物業易手 作價5644萬 葵涌工廈5年貶值逾六成

樓市動向
更新時間：10:15 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:15 2026-06-03 HKT

曾由「菜檔小天后」簡利珍持有的3個物業，在淪為銀主盤後成功售出，作價5644萬。

北角春秧街舖作價3268萬

曾由「菜檔小天后」簡利珍持有的3個物業，早前淪為銀主盤並推出放售，最終合共以5644萬易手，其中2個舖位位於傳統街市地段，包括北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖，建築面積約1200方呎，以3268萬手，呎價2.72萬，物業曾於2020年由簡利珍以約4700萬購入，最新成交價較6年前低1432萬或30%。

北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖，面積約1200方呎。
北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖，面積約1200方呎。

俊宏軒商場舖2116萬成交

天水圍天瑞路88號俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積約710方呎，成交價2116萬，物業於2021年以約5000萬購入，最新成交價較5年前低2884萬或58%。

相關文章：天水圍銀主舖傳2100萬易手 5年大跌價近6成 曾由「菜檔小天后」擁有

天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，成交價2116萬。
天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，成交價2116萬。

華業工廈5年貶值63%

至於葵涌華業工業大廈A座14樓E單位，建築面積約2430方呎，作價280萬，物業曾由簡利珍於2020年12月以750萬購入，最新造價較5年半前低470萬或63%。

華業工業大廈A座14樓E單位，建築面積約2430方呎，由簡利珍以於2020年12月以750萬元購入。
華業工業大廈A座14樓E單位，建築面積約2430方呎，由簡利珍以於2020年12月以750萬元購入。

簡利珍旗下「家農」過往除了大開分店外，更不時購入舖位，「家農」自前年起接連結束多間分店，當中包括深水埗、元朗、天水圍及牛頭角分店等，部分舖位更大幅蝕讓。

「80後」簡利珍早年由內地來港定居，短時間內建立起「菜檔王國」，其創立的連鎖菜檔「家農」，一度在港擁近50間分店，因而得「菜檔小天后」稱號。
「80後」簡利珍早年由內地來港定居，短時間內建立起「菜檔王國」，其創立的連鎖菜檔「家農」，一度在港擁近50間分店，因而得「菜檔小天后」稱號。

第一太平戴維斯投資部高級經理吳栢曦表示，公司早前協助銀行及接管人售出太子道西90至94號大華大廈零售基座、以及佐敦偉晴街36號偉晴閣零售基座，最新促成一籃子零售物業成交，並迅速為舖位買家物色新租客，鎖定約6厘回報。

相關文章：「菜檔小天后」3舖淪銀主盤後推售 估值料達8100萬 較原價最多劈48%


 

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