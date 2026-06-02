地產代理錄逾3.8萬人 創14個月新高

隨着樓市交投量及樓價持續向好，連帶代理人數亦見增加。根據地產代理監管局最新數據顯示，截至今年5月底，全港地產代理人數錄逾3.8萬人，不僅連升3個月，並且創14個月新高。

數據顯示，截至上月底全港地產代理人數錄38057人，對比4月的37948人，按月增加109人或約0.29%，連續3個月錄得升幅之餘，更創14個月新高位。

參考代理統計上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄約8535宗計算，平均每約4.5名地產代理爭一張單，對比4月平均4.4名爭一張單，競爭激烈程度輕微增加。

按各項牌照細分，當中持有地產代理（個人）牌照（E牌）最新報17534人，按月增加92人；持有營業員牌照（S牌）最新報20523人，按月增加17人。至於反映分行數目的營業詳情說明書，截至今年5月底錄得6568份，按月增加11份。