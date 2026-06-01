峻譽•渣甸山單日連沽7伙 套現4.89億

中信泰富發展的豪宅項目峻譽•渣甸山單日連錄7宗成交，套現4.89億元。近期接連錄得破頂及全層購入的成交個案，明確項目的地段優勢、景觀稀缺性及作為頂級設計的地標式物業，已成為市場的焦點。

中信泰富物業代理營業助理經理葉千秋表示，其中一組客戶大手購入1座11樓全層及1座15樓全層；而另一組客戶則購入2座12樓A及E室。

中信泰富物業代理董事李肇文續指出，項目自4月底至今已售出20伙，合共套現近16億港元。是次第二座單位成交較2025年推售時有超過15%升幅，預計第一座餘貨將有5%至8%的上升空間。」

獲大手客購入的1座11樓及15樓全層，其中11樓A及B室，面積1679及1684方呎，各連一車位售出，成交價均為8478萬，呎價50494及50344元，共涉資1.6956億；而1座15樓A及B室，面積1679及1684方呎，每伙連一車位售出，成交價為9200萬元及9120萬元，呎價54795及54157元，4伙合共涉資3.5276億元。

另一組大手客購2座12樓A室及E室，面積687及439方呎，前者成交價3010萬，呎價43814元；後者連一車位成交價2319.32萬，呎價52832元，共涉資逾5300萬元。