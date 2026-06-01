灣仔筆克全層2386萬售 持貨10年虧損1373萬 貶值近4成
更新時間：10:15 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:15 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:15 2026-06-01 HKT
灣仔區內錄一宗乙廈買賣，筆克大廈中低層全層，以2386萬易手，物業於10年間虧損約37%。
上址為灣仔告士打道64至66號筆克大廈8樓層全層，建築面積約2575方呎，以易手價2386萬計算，每呎9266元，原業主於2016年11月以3759.5萬購入，持貨10年帳面虧損1373.5萬，物業貶值約37%。
較高位回落50%
該廈10樓於2018年10月以4800萬易手，平均呎價18640元，呎價屬該廈歷來最高，最新成交呎價較高位回落50%。筆克大廈於1977年落成，高層單位可望維港，物業距離灣仔港鐵站約5分鐘步程。
區內北海中心近期亦錄成交，25樓A及B5室，建築面積各1504方呎及956方呎，合共2460方呎，以1388萬易手，平均呎價5642元。原業主於1993年11月以1448.9萬購入上址。
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