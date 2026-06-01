紀惠3.86億沽灣仔BEliving宿舍 新買家將投資逾4000萬翻新 作服務式住宅及酒店

紀惠集團持有的灣仔BEliving青年宿舍，以約3.86億易手，每個房間作價約394萬，平均呎價約6984元，新買家為經營共居與服務式住宅的Dash Living，將投資逾4000萬翻新物業，作為服務式住宅及酒店。

平均呎價6984元

上述BEliving位於灣仔摩理臣山道39號，前身為晉逸時代精品酒店，紀惠集團早於2024年以意向價6.3億放售，去年重推時減至5億，項目最新以約3.8578億易手，項目佔地面積約3112方呎，樓高26層，全幢建築面積約55238方呎，以易手價計算，平均呎價6984元，項目擁有98間房間，面積由約176至324方呎，平均每個作價約394萬。

據市場消息指，物業以買賣公司形式易手，新買家為經營共居與服務式住宅的Dash Living，將投資4000至5000萬翻新物業，雖然現時物業為青年宿舍，惟新買家不會將之保留作宿舍，物業地點好，適宜作為服務式住宅及酒店。

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申促成該宗交易，他表示，新買家看準該物業地理位置及完善的硬件配套，計劃投放資金升級翻新，重新定位為專為高端客群提供中長期住宿服務的精品酒店。銅鑼灣作為傳統核心商業區，一直以來對商務旅客、內地高端專才及本地專業人士具吸引力。

相關文章：青年宿舍BeLIVING停運現羅生門 業主湯文亮爆對方欠租「我不想影響青聯」 青聯稱未能續約

他又說，近年，香港酒店市場出現結構性轉變，不少中小型酒店及服務式住宅逐步轉型為學生宿舍，導致市場上原有的精品酒店及服務式住宅供應顯著減少。

在供應日益收緊背景下，是次收購項目迎合市場對中長期住宿需求持續上升。

根據公開資料顯示，該物業曾由正八集團主席廖偉麟，於2013年斥資6.68億購入，其後2016年以8.8億轉售予紀惠集團，最新易手價較2013年購入價低約2.8222億，幅度約42%。

相關文章：灣仔青年宿舍4億全幢沽出 業主勁蝕2.68億 曾陷欠租風波 由共居投資者接手