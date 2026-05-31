西貢黃竹灣村單號屋8年勁賺2350萬 馬鞍山海典灣1230萬成交
更新時間：09:21 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:21 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:21 2026-05-31 HKT
二手市場成交持續活躍。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢黃竹灣村單號屋，建築面積2,100方呎，屬3房套間隔，並連約700方呎天台，新近以3,850萬成交，建築面積呎價18,333元。原業主於2018年以1,500萬購入上址，持貨8年間帳面勁賺2,350萬或約1.6倍。
海典灣持貨24年獲利853萬
中原分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山海典灣1座高層C室，面積819方呎，議價後以1,230萬獲區內客承接，呎價15,018元。原業主於2002年以377萬購入，持貨約24年轉手，帳面獲利853萬或約2.3倍。
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