Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢黃竹灣村單號屋8年勁賺2350萬 馬鞍山海典灣1230萬成交

樓市動向
更新時間：09:21 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:21 2026-05-31 HKT

二手市場成交持續活躍。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢黃竹灣村單號屋，建築面積2,100方呎，屬3房套間隔，並連約700方呎天台，新近以3,850萬成交，建築面積呎價18,333元。原業主於2018年以1,500萬購入上址，持貨8年間帳面勁賺2,350萬或約1.6倍。

海典灣持貨24年獲利853萬

中原分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山海典灣1座高層C室，面積819方呎，議價後以1,230萬獲區內客承接，呎價15,018元。原業主於2002年以377萬購入，持貨約24年轉手，帳面獲利853萬或約2.3倍。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
影視圈
11小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
2026-05-30 09:00 HKT
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
10小時前
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
投資理財
3小時前
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
社會
14小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
2026-05-30 07:00 HKT
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
影視圈
16小時前
歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨。美聯社
歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨
足球世界
6小時前