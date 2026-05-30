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永倫集團6500萬沽遠東金融中心極高層海景單位 8年貶值60%

樓市動向
更新時間：17:19 2026-05-30 HKT
發佈時間：17:19 2026-05-30 HKT

「收租王」永倫集團沽售金鐘遠東金融中心極高層海景單位，作價6500萬，較8年前商廈高峰期購入價，大幅貶值60%。

上址為金鐘遠東金融中心47樓1室，建築面積約2780方呎，坐擁開揚海景，年前交吉放售意向價6116萬，不過，隨着近期甲廈交投增，帶動價格向上，市場消息指，該物業以約6500萬易手，平均每呎逾2.3萬，永倫集團於2018年6月以1.65億購入上述單位，當時成交呎價約5.93萬，持貨8年帳面虧損1億或60%。

平均每呎逾2.3萬

一星期前，金鐘遠東金融中心47樓3及4室，建築面積約4359方呎，以1.1188億易手，呎價25668元，單位望全海景，交吉交易。市場消息指買家為耀才證券創辦人葉茂林太太。上述物業原業主為用家，於2011年9月以3166.8805萬購入上址，持貨逾14年帳面獲利8021萬，物業升值逾2.5倍。市場消息指，隨着葉茂林將耀才售予阿里巴巴，套現大量資金，他與家人或將部分資金投向磚頭。

相關文章：金鐘遠金相連單位1.12億易手 耀才證券相關人士承接 原業主賺逾8000萬

 

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