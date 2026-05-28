Ken Sir呂宇健400萬沽荃威花園2房 持貨5個月帳賺逾一球 即睇單位內部裝修

資深投資者呂宇健（Ken Sir）持有的荃灣荃威花園J座高層2號室，最新以400萬元成功易手，據悉，Ken Sir於今年1月購入上址，持貨約5個月帳賺逾百萬。

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，上述單位面積477方呎，屬兩房間隔，新以400萬元轉手，成交呎價8,385元。據了解，原業主Ken Sir於2026年1月以299萬元購入上址，持貨僅數月，是次轉手帳面獲利101萬元，單位期內升值逾33%。

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即睇荃威花園J座高層02室：

鍾家豪指，目前單位銀行估價約409萬元，即是次成交價較銀行估價略為低出約2%，屬市場預期合理水平。新買家主要鍾情內櫳設有基本裝修，買家可即時入住，節省時間與裝修成本。

資深投資者呂宇健（Ken Sir）今年1月斥299萬承接荃灣荃威花園一伙高層兩房戶，最新以400萬元成功易手。

據悉，原業主Ken Sir一直積極部署物業投資，自2026年1月至今，已先後在市場上購入約10個住宅單位作投資之用。

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