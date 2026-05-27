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市建局紅磡庇利街項目 共收27份意向書

樓市動向
更新時間：11:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:34 2026-05-27 HKT

市建局紅磡庇利街/浙江街項目，合共提供1200伙，今日截收意向書，共收到27份意向書，入標財團包括華懋、鷹君、中國海外、中信泰富，另有多家不知名財團。

華懋代表。
華懋代表。
中信泰富代表。
中信泰富代表。
不知名財團代表。
不知名財團代表。

該項目屬政府向市建局批出兩幅用地的其中之一，位於庇利街和浙江街交界，地盤面積約8.18萬方呎，預計最少可提供約1,200個住宅單位，涉及可建總樓面約73.72萬方呎。

項目位於土瓜灣臨海區域策略性位置，市建局計劃將南面的建築物從庇利街往後移，以騰出一個約8181方呎的地面戶外共用空間，連接毗鄰海心公園及海濱長廊，提升土瓜灣內陸與海濱的連接及暢達性，同時維持街道空氣流通及視覺通透性。

市建局董事會設立遴選小組，將評審已接獲意向書，包括發展商及財團經驗及財務能力，以篩選符合資格合作發展夥伴。所有入圍發展商及財團將獲市建局邀請，按市建局董事會早前批准的主要招標條款，就項目提交合作發展標書。

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