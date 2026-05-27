屋苑連錄換樓客市價成交 西灣河逸濤灣1178萬沽

隨着樓價穩步向上，加上息口維持低位，換樓客紛紛加快步伐，多區屋苑如西灣河逸濤灣、長沙灣The Campton、馬鞍山天宇海及沙田第一城等，連環錄換樓客成交個案，並且以市價主導。

美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河逸濤灣1座春瑤軒高層B室，面積約552方呎，屬2房戶型，早前開價約1180萬放售，議價後輕微減價2萬，以1178萬售予同區換樓客，呎價約21341元，屬市價水平。

中原高級分行經理任展雄表示，長沙灣The Campton低層B室，面積618方呎，採3房間隔，單位原以1200萬放售，不足一星期獲換樓客以1135萬承接，呎價約18366元，屬市價成交。

美聯助理區域經理張國成表示，元朗翹翠峰3座高層C室，面積約1108方呎，屬4房雙套連工人套房間隔，單位原本開價970萬放售，議價後以958萬易手，呎價8646元，屬市價成交，買家為換樓客。

張國成續指，同區溱栢3座中層A室，面積約786方呎，屬3房連工人套房間隔，單位獲同區換樓客以760萬承接，呎價9669元，同屬市價成交個案。

天宇海呎價1.31萬

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海3B座低層D室，面積723方呎，3房1套設計，原開價約980萬放售，議價後獲換樓客以953萬承接，呎價13181元，屬市價水平。

世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，同區聽濤雅苑4座中層H室，面積788方呎，屬3房1套間隔，原開價950萬放售，最終輕微減價8萬或0.8%，獲換樓客以942萬承接，呎價11954元，屬市價成交。

中原區域營業經理王勤學表示，元朗爾巒茵羅洛斯大道3座中層B室，面積868方呎，3房1套連多用途房間隔，原叫價940萬放售，減價30萬之後，獲換樓客以910萬承接，呎價約10484元，屬市價成交個案。

中原分區營業經理侯惠良稱，沙田第一城11座中層A室，面積515方呎，3房1套間隔，原開價約730萬放盤，最新「零議價」獲區內換樓客承接，呎價約14175元，屬市價水平。

